Traffico Roma del 16-05-2024 ore 07 | 30

(Di giovedì 16 maggio 2024) Luce VerdeBentrovati attenzione sul raccordo anulare per un incidente Code in carreggiata interna tra le uscite via di Boccea via Trionfale con riduzione di carreggiata inevitabile le ripercussioni anche in esterna con file tra Cassia bis e Trionfale sempre in interna percode tra casini ne Appia e in esterna a rallentamenti e code anche per lavori tra le uscite bivio 24 e Tiburtina trafficato con incolonnamenti l’intero tratto Urbano della A24L’Aquila verso la tangenziale est e sulla tangenziale rallentamenti e code da Nomentana verso la galleria Giovanni XXIII è in direzione San Giovanni nel tratto Prenestina viale Castrense su via Pontina rallentamenti e code tra Pomezia e Castelno in direzione dell’EUR la polizia locale Ci segnala un incidente su via Laurentina Concorde all’altezza di via ...