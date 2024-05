Toti | Dimostrerò la mia correttezza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 16 maggio 2024) 17.25 "Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all'interrogatorio preparato per dimostrare ladel mio operato". Queste le parole del governatore della Regione Liguria, Giovanni, fatte conoscere tramite il suo avvocato, Stefano Savi, in vista dell'interrogatorio davanti ai pm che si terrà tra il 27/5 e il 2/6., attualmente agli arresti domiciliari nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia, "sta reagendo positivamente" ma "avrebbe preferito tempi più rapidi per incontrare i pm".