Toti come Lucano | quando le intercettazioni fanno il processo politico

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il sistemae il modello Riace, due storie diverse ma un comune denominatore: l'abuso dellechiave di Volta per colpire i politici. C'è il governatore della Liguria, Giovanni, non ancora ama già condannato da un trojan spione, per aver fatto la profumiera con imprenditori che inviavano finanziamenti al partitoerogazioni liberali, in conformità di legge. Pagamenti regolarmente dichiarati dallo stesso Comitato elettorale diseppure, per l'accusa, quel denaro sarebbe un do ut des perché il trojan, in oltre 27mila ore di registrazione, dice che il presidente della Regione avrebbe ottenuto il denaro a fronte di favori, per delibere firmate da altri funzionari, non indagati. In pratica, nelle...

Nella nuova puntata di FRATELLI DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza si trasforma in Flavio Briatore : "Ma tu magistratura mi arresti Toti proprio mentre io presento il Twiga?!? Ma è ...

Prime dimissioni in Regione: lascia il capo di gabinetto Cozzani. Toti indagato anche per falso nel filone dei rifiuti. Salta l’interrogatorio dell’imprenditore: “Signorini? Un amico”

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza si trasforma in Flavio Briatore : «Ma tu magistratura mi arresti Toti proprio mentre io presento il Twiga?!? Ma è ...

Bonus casa, sequestri della Guardia di Finanza: chi è a rischio - Bonus casa, sequestri della Guardia di Finanza: chi è a rischio - Una truffa però di ben più ampio respiro. La Guardia di Finanza ha infatti seguito le tracce e scoperto come il tutto fosse stato replicato in varie Regioni d’Italia, da altre aziende di settore.

Corruzione in Liguria: la spiaggia privata a Celle fino al 2022 era cosa fatta - Corruzione in Liguria: la spiaggia privata a Celle fino al 2022 era cosa fatta - LEGGI – Corruzione in Liguria, Spinelli: “Ho dato 40 mila euro a toti perché s’era interessato a noi” Inviato a Celle Ligure (Sv). “Mi sa che Spinelli s’era venduto la pelle dell’orso, ma tanto questi ...

Altamura, per il dopo-Giacomarro in corsa 4 nomi: c'è anche Colavitto - Altamura, per il dopo-Giacomarro in corsa 4 nomi: c'è anche Colavitto - È notizia di ieri che Domenico Giacomarro, tecnico che ha portato il Team Altamura in Serie C, non guiderà i pugliesi tra i professionisti, come da lui stesso dichiarato ...