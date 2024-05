Tortona-Virtus Bologna in tv | programma - orario e diretta gara-4 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket

Derthona Tortona-Virtus Bologna - gara 3 playoff Lega Basket A : ultime e diretta TV Questa sera alle 20.45, al PalaFerraris, Derthona ospita la Virtus Bologna nella sfida valida per gara 3 dei playoff e quarti di finale di Lega Basket A. Si tratta di fatto di un primo match point per la Virtus che si è aggiudicata le due gare in ...

Tortona-Virtus Bologna oggi in tv : programma - orario e diretta gara-3 quarti di finale playoff Serie A1 2023/2024 basket Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Virtus Bologna, sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. La prima parte di Serie è andata come da programmi per le Vu Nere, che si sono aggiudicate le prime due ...