Tommy Paul ha scoperto il tifo per la Lazio ma non sa niente | “Immobol - Immobail… come lo chiamate?”

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il tennista americano,, s'è qualificato per le semifinali degli Internazionali di Roma. "Forza" ha scritto su una telecamera poi in conferenza ha elogiato il bomber con una pronuncia particolare.

Roma, 14 mag. (askanews) – E’ Tommy Paul , n.16 ATP, l’uomo del giorno agli Internazionali di Roma. L’americano con una prestazione sontuosa sconfigge a sorpresa il campione in carica del torneo Daniil Medvedev per 6-1 6-4 in 73 minuti di gioco, ...

Il tennista americano Tommy Paul , in conferenza stampa dopo la vittoria su Hurkacz, ha svelato la sua passione per Immobile

Tommy Paul conquista i tifosi della Lazio . Lo statunitense, qualificato alla semifinale agli Internazionali d’Italia, ha ribadito il suo amore per il club biancoceleste in conferenza stampa dopo la vittoria su Hubert Hurkacz: “Sono stato a una ...

