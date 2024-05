Tifare contro è l’ultima soddisfazione rimasta in un calcio in cui vincono sempre gli stessi The Athletic

(Di giovedì 16 maggio 2024) Riducendo assai il concetto: se i tifosi del Tottenham fanno il tifola loro squadra pur di azzoppare il possibile titolo dei rivali dell’Arsenal è colpa…. del City. Per Charlie Eccleshare trattasi di quella che i tedeschi chiamano in una parola sola “schadenfreude”. E suargomenta: “Beh, avete mai incontrato un tifoso di? Sarebbe accaduto in qualsiasi epoca, dato quanto lo schadenfreude siastato intrinseco nell’esperienza dei tifosi di”. Ma “piuttosto che dire ai tifosi come si sentono, forse dovremmo pensare a come siamo arrivati ??a una situazione in cui celebrare la sfortuna dei rivali è praticamente il massimo a cui la maggior parte dei tifosi delle squadre può aspirare. Deridere i tuoi rivali èstato una parte importante dell’essere un ...

La lagna è iniziata, anche prima del previsto. Il giorno dopo l’accordo per il duello in tv Meloni-Schlein , il 23 maggio nel salotto di “Porta a Porta” di Bruno Vespa, il Pd già mette le mani avanti: “Giochiamo in trasferta”, in riferimento alla ...

Le parole di Ange Postecoglou , tecnico del Tottenham , sulla richiesta dei tifosi di “scansarsi” contro il Manchester City Scansarsi o non scansarsi? Questo è il dilemma per il Tottenham . Perdere questa sera contro il Manchester City significherebbe ...

Tommy Paul: età, ranking Atp, il tifo per la Lazio e la fidanzata modella. Chi è il tennista agli Internazionali di Roma - Tommy Paul: età, ranking Atp, il tifo per la Lazio e la fidanzata modella. Chi è il tennista agli Internazionali di Roma - Non tanto e non solo per la vittoria contro Medvedev, ottenuto con un punteggio clamorosamente netto. Ma per uno stile di gioco che non eravamo abituati ad associare allo statunitense che Reilly ...

Stefanos Tsitsipas: età, ranking Atp, lo "strano" tifo per il Genoa e il canale Youtube: chi è il tennista greco agli Internazionali di Roma - Stefanos Tsitsipas: età, ranking Atp, lo "strano" tifo per il Genoa e il canale Youtube: chi è il tennista greco agli Internazionali di Roma - Gli Internazionali di Roma sono arrivati ai quarti di finale, con Stefanos Tsitsipas che si prepara per affrontare Nicolas Jarry. Il tennista greco continua con la sua scalata alle prime ...

A2 - Verona alla semifinale con Trapani, Ramagli: "Non facciamo i conti in casa degli altri" - A2 - Verona alla semifinale con Trapani, Ramagli: "Non facciamo i conti in casa degli altri" - È una semifinale molto godibile perché contro una squadra che ha dimostrato nel corso della stagione tutta la sua forza, senza mai nascondere le sue ambizioni e certificandole con l'arrivo di due ...