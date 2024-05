Peter Jackson , Andy Serkis e Philippa Boyens hanno parlato del nuovo film della saga Il Signore degli Anelli, The Hunt for Gollum , in una nuova intervista. Alcuni giorni fa è stato annunciato che Andy Serkis sarà il regista e protagonista di The ...

The Hunt for Gollum, quali altri personaggi del Signore degli Anelli appariranno - The hunt for gollum, quali altri personaggi del Signore degli Anelli appariranno - L'annuncio che Andy Serkis avrebbe interpretato e diretto lo spinoff Il Signore degli Anelli: The hunt for gollum ha inizialmente entusiasmato i fan per il ritorno dell'amato personaggio, ma ha poi ...

Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, Andy Serkis anticipa il possibile ritorno di alcuni personaggi della saga - Il Signore degli Anelli: The hunt for gollum, Andy Serkis anticipa il possibile ritorno di alcuni personaggi della saga - Il Signore degli Anelli torna al cinema con The hunt for gollum e, in una recente intervista, Andy Serkis ha anticipato la possibilità di coinvolgere personaggi già noti della saga. Dopo l’annuncio a ...

The Hunt of Gollum, perché fare un film su questo personaggio Ce lo spiega Peter Jackson - The hunt of gollum, perché fare un film su questo personaggio Ce lo spiega Peter Jackson - Peter Jackson è entrato nel dettaglio delle scelte, compresa quella di far dirigere il film The hunt of gollum a Andy Serkis ...