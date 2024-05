(Di giovedì 16 maggio 2024), Andy Serkis e Philippa Boyens hanno parlato del nuovodella saga Il Signore degli Anelli, Thefor, in una nuova intervista. Alcuni giorni fa è stato annunciato che Andy Serkis sarà il regista e protagonista di Thefor, riprendendo in duel'iconico ruolo avuto nella trilogia diretta da. Ilmaker e Philippa Boyens, inoltre, saranno coinvolti nel progetto che riporterà il mondo creato da J.R.R. Tolkien sul grande schermo. Un personaggio in cui immedesimarsiha orato a Deadline il motivo per cui è proprioil personaggio su cui si costruirà il ...

The Hunt for Gollum, Peter Jackson spiega perché realizzare il film: "C'è un po' di lui in tutti noi" - The hunt for gollum, Peter Jackson spiega perché realizzare il film: "C'è un po' di lui in tutti noi" - Peter Jackson, Andy Serkis e Philippa Boyens hanno parlato del nuovo film della saga Il Signore degli Anelli, The hunt for gollum, in una nuova intervista.

Per Peter Jackson, Gollum è stata una scelta facile per un nuovo film de Il Signore degli Anelli - Per Peter Jackson, gollum è stata una scelta facile per un nuovo film de Il Signore degli Anelli - Peter Jackson ha parlato di ciò che ha reso gollum la scelta giusta per dare il via a una nuova serie di film de Il Signore degli Anelli ...

La Caccia a Gollum: un mondo di possibilità - La Caccia a gollum: un mondo di possibilità - Tutti conosciamo il personaggio, ma di cosa tratterà La Caccia a gollum Fortunatamente, il libro ci viene in aiuto ...