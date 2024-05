Terzo investimento Cdp Real Asset in transizione energetica

(Di giovedì 16 maggio 2024)di CdpSgr "finalizzato allo sviluppo di progetti infrastrutturali in Italia con significativi profili di innovazione e impatto". Come sottolinea una nota, attraverso il Fof Infrastrutture, fondo di fondi gestito dalla società didel gruppo Cdp, è stato sottoscritto un commitment per 37,5 milioni di euro nel fondo "Equiter Infrastructure II". Gestito da ErselManagement Sgr con Equiter in qualità di advisor esclusivo, il fondo Equiter Infrastructure II punta in particolare sullae digitale, con specifico riferimento ai settori dell'energia rinnovabile (eolico e fotovoltaico), dell'efficienza, dell'economia circolare e della digitalizzazione ...

