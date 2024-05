Tennistavolo - Preolimpico Europeo 2024 | grande Itali - quattro su quattro al turno successivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ottimaa nella prima fase del torneo di qualificazione olimpica europea in quel di Sarajevo (Bosnia Erzegovina). Tutti egli azzurri presenti sono riusciti ad accedere alla fase successiva. Già ieri sera Mihai Bobocica aveva staccato il pass per la seconda fase da primo, in ogni caso il numero 81 del mondo oggi è tornato in campo e ha sconfitto nettamente il sammarinese Mattias Mongiusti per 4-0 (11-5, 11-5, 11-9, 11-9). L’azzurro sarà opposto domani ad uno tra il britannico Paul Drinkhall e l’ungherese Adam Szudi. Passaggio delche è arrivato anche per Niagol Stoyanov, numero 105 del mondo. Il nativo di Sofia ha battuto per 4-1 (11-7, 11-7, 7-11, 12-10, 11-5) il lettone Daniels Kogans (n. 687) e si è classificato secondo nel Gruppo J. Domani alle 10.20 troverà il greco Panagiotis Gionis per ...