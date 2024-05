Tennis - Seppi tira una ‘frecciata’ alla FITP | Bel campo il Pietrangel - solo il nome…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una giornata importante per Andrea Vavassori e Simone Bolelli. I due azzurri saranno impegnati oggi nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia nel torneo di doppio contro Wesley Koolhof e Nikola Mektic, con l’obiettivo di migliorare ancor di più la propria posizione nel ranking e avvicinare il primo posto nella Race verso Torino. Vavassori, il più giocane della coppia, ha voluto ‘arringare la folla’ con un post sui suoi profili Instagram, in cui ricorda l’appuntamento odierno come secondo match dalle ore 13.00 suli, e sotto i vari commenti se ne è palesato uno abbastanza ‘piccato’ di Andreas. L’ex giocatore altoatesino ha lanciato infatti una frecciatina nei confronti della: “incredibile!il nome potrebbero cambiare“. Trovando, tra gli altri, anche l’appoggio ...