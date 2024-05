Tende un cavo d’acciaio in strada a Milano insieme a due amici - Alex Baiocco condannato a 3 anni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tredi carcere per, il ragazzo chea dueha teso dei cavi di acciaio in viale Toscana a. Il complice maggiorenne, Michele Di Rosa, ha patteggiato duee sei mesi.

Milano – Prima che il gup Sonia Mancini si ritirasse in camera di consiglio hanno chiesto "scusa", si sono detti pentiti per il loro gesto. Alex Baiocco , fermato lo scorso gennaio per aver teso un Cavo ad altezza d'uomo in viale Toscana a Milano , è ...

Una guardia giurata di 26 anni è stata aggredita e accoltellata fuori dal McDonald's in via Farini in cui stava lavorando. I responsabili sarebbero quattro uomini non ancora identificati.Continua a leggere

Una 21enne ha denuncia to una violenza di gruppo a Milano dopo una notte in discoteca a Corso Como . Sul caso indaga la squadra Mobile della polizia. La vittima è stata soccorsa alle 7.20 di giovedì 16 maggio nel mezzanino della metropolitana in ...

