Temu nel mirino dell’Unione Europea | violazioni alle norme del DSA

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – La piattaforma di e-commerceè sotto accusa in Europa. L'organizzazionedei consumatori BEUC, insieme a 17 dei suoi gruppi membri, ha denunciato il marketplace cinese per violazione dellepreviste dal Digital Services Act (DSA). La BEUC ha sollecitato l'Unionea designarecome una “piattaforma online principale” (VLOP), allo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe Ninja ...