Telefonata del Milan - censurata l' intervista di Maldini | la denuncia di Alciato che si dimette

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'a Paoloa Radio Serie A sarebbe statae fatto arrabbiare sia l'ex capitano delsia di Alessandro, che l'ha condotta. Il primo hato il parziale oscuramento tramite il suo legale, il giornalista di Sky ha invece rassegnato le sue dimissioni dalla Radio. "Non voglio passare per quello che non sono: un bugiardo". Al centro il suo dialogo con, pubblicato il 9 maggio scorso e successivamente eliminato dal canale Youtube. Perché? Se lo chiese lo stessoche in una nota ufficiale comunicò di aver incaricato l'avvocato "per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti", il tutto "a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione". La Lega Serie A, ...

Al termine di Lazio-Milan si è scatenata una rissa che ha coinvolto i calciatori delle due squadre, ma in TV le immagini della rissa non si sono viste.

Tutto pronto per essere esposta. La statua con la donna che allatta al seno un neonato, vittima di censura a Milano che non le ha dato cittadinanza perché ‘divisiva’, farà bella mostra di sé in Senato . L’opera di Vera Amodeo, dal titolo “Dal ...

Milan, Maignan in ripresa. Ci sarà contro il Toro - milan, Maignan in ripresa. Ci sarà contro il Toro - Pioli, a poco a poco, sta recuperando alcuni infortunati eccellenti, tra questi c'è il portiere francese Maignan. L'estremo difensore rossonero, che ha saltato gli ultimi incontri per infortunio, ieri ...

