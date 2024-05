Taormina - la Cardiochirurgia pediatrica deve continuare ad operare | la Regione formalizza richiesta di deroga al Ministero

(Di giovedì 16 maggio 2024) In Sicilia possono coesistere in modo permanente due centri di, come avviene già in Veneto (a Padova e a Verona) dove la popolazione residente è analoga. Lo sostiene lanelladial “decreto Balduzzi” inviata aldella Salute. Così resterebbe in funzione il reparto attivo da oltre 10 anni al San Vincenzo di, accanto alla nuova struttura del Civico di Palermo, mantenendo l’impegno con le famiglie dei piccoli pazienti. Il documento è stato sottoscritto dal presidente della, dall’assessore alla Salute e dai dirigenti generali dei dipartimenti della Pianificazione strategica e delle Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. L’amministrazione regionale ritiene ...

Cardiochirurgia di Taormina, la Regione chiede deroga al Ministero - cardiochirurgia di Taormina, la Regione chiede deroga al Ministero - La Regione Siciliana ha formalmente richiesto al Ministero della Salute una deroga al "decreto Balduzzi" per garantire la continuità delle operazioni ...

In Emilia-Romagna nasce la Rete cardiologica pediatrica - In Emilia-Romagna nasce la Rete cardiologica pediatrica - Una rete per facilitare la presa in carico, la diagnosi e la cura dei pazienti cardiopatici in età pediatrica: in Emilia-Romagna nasce la Rete cardiologica pediatrica, che ha avuto il via libera dalla ...

Quali sono i difetti ortopedici pediatrici più diffusi e come affrontarli - Quali sono i difetti ortopedici pediatrici più diffusi e come affrontarli - Raccomandiamo sempre di rivolgersi a specialisti ortopedici dell’età pediatrica per evitare di incorrere in ansie o rischiare trattamenti inutili, se non talvolta anche dannosi, per il bambino o ...