Tajani - gli eredi di Berlusconi sono i militanti di Forza Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024) "L'erede dinon esiste. Io non lodi certo. Lo, e gli elettori che votano. Abbiamo costruitopolitica che in qualche mese ha raggiunto quota 110mila iscritti, che ha svolto congressi nelle province d'. Abbiamo fatto congresso nazionale a Roma. Abbiamo obiettivo politico: occupare lo spazio che c'è tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. In cui c'è il grande partito dell'astensione. Milioni dini non votano, non per colpa loro, ma perché non hanno trovato offerta rassicurante dai partiti. Noi vogliamo essere un partito rassicurante, nonostante il momento geopolitico". Lo ha detto Antonio, ministro degli Esteri e segretario di...

Pechino, 03 mag – (Xinhua) – L’amicizia di ferro tra la Cina e la Serbia si e’ rafforzata nel tempo in un panorama internazionale in evoluzione e ha costantemente mostrato una nuova vitalita’, ha dichiarato l’ambasciatore cinese in Serbia Li Ming. ...

Roma, 12 maggio 2024 – La grande corsa per il voto europeo è ormai partita e c’è da attendersi che da qui all’8 giugno non mancheranno sorprese, colpi di scena e colpi più o meno bassi. È la campagna elettorale, si dirà. Con tutti i suoi toni acuti ...

Sinner , i medici sono scettici per Parigi. Meglio non forzare i tempi . Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Se il cuore di Jannik Sinner gli dice di volare a Parigi per giocare il Roland Garros la ragione, ovvero i medici e lo staff, invitano alla ...

Paesi senza forze armate: quali sono in Europa e nel mondo - Paesi senza forze armate: quali sono in Europa e nel mondo - Quali sono i Paesi senza forze armate nel mondo o con un esercito limitato L’elenco dei Paesi senza difesa o difesi da altre nazioni.

X-Warrior, una gara non solo per uomini: 250 donne attese a Molveno - X-Warrior, una gara non solo per uomini: 250 donne attese a Molveno - Correre, saltare, scalare e non solo. Ecco come 750 X-Warrior si preparano ad affrontare una delle competizioni più selettive e amate dalle donne ...