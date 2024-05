Svizzera - uomo armato di coltello aggredisce 6 passanti | alcuni sono gravi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 16 Maggio 2024, 11:01 Un’aggressione apparentemente immotivata, quella avvenuta a Zofingen, Cantone di Argovia, nel nord della. L’aggressore, intorno alle quattro del pomeriggio, ha scatenato il terrore nei pressi di una stazione ferroviaria, ferendo almeno sei persone che si trovavano lungo il suo percorso, a coltellate. Una scena da incubo in L'articolo proviene da Il Difforme.

Un uomo ha seminato il terrore nel Nord della Svizzera , a Zofingen, accoltella ndo diversi passanti per strada , tra cui una donna incinta . Poi, si è barricato in un edificio ed è stato infine arrestato .Continua a leggere

L'aggressione è avvenuta nella città di Zofingen, nel nord della Svizzera : sei persone sono state accoltella te in strada, alcune sono state ricoverate in gravi condizioni.Continua a leggere

Al Museo Rietberg di Zurigo a tu per tu con gli indigeni colombiani, tra antichi manufatti e sessioni di meditazione - Al Museo Rietberg di Zurigo a tu per tu con gli indigeni colombiani, tra antichi manufatti e sessioni di meditazione - Dal pettorale in oro a forma di uomo uccello, proveniente dall’Alta Valle del Cauca ... Il Rietberg, uno dei più grandi centri d'arte della svizzera, dedicato alle culture tradizionali e contemporanee ...

Svizzera, aggredisce i passanti con un coltello e poi viene arrestato: almeno sei feriti - svizzera, aggredisce i passanti con un coltello e poi viene arrestato: almeno sei feriti - Un uomo armato di coltello ha ferito diversi passanti. È accaduto nel nord della svizzera, nella città di Zofingen, nel cantone Argovia. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 15 maggio, intorno ...

Custodia cautelare per omicidio a Bari: arresto all’alba - Custodia cautelare per omicidio a Bari: arresto all’alba - Custodia cautelare per omicidio a Bari, la Polizia arresta un sospetto a Canosa di Puglia. Operazione della Polizia di Stato.