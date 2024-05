Superbonus - sì di Forza Italia alla fiducia | La nostra profonda lealtà

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Questa differenza di visione sul tema della retroattività, sul quale avremmo preferito una maggiore collegialità nella maggioranza, non ci impedisce per lache caratterizzadi essere favorevole al provvedimento nel suo complesso": così Roberto Rosso dial Senato. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Chi sono i leader politici che stanno spendendo di più in annunci pubblicitari su Facebook e Instagram ? Quali forze politiche stanno investendo di più in campagne di marketing on line? Ecco cosa ci dicono i dati resi pubblici da Meta. A inizio ...

Semaforo verde ieri dalla commissione Finanze del Senato per il terzo decreto di modifica del Superbonus , l'agevolazione fiscale introdotta a maggio 2020 dal governo Conte II, che consiste in una...

Approvato il nuovo decreto Superbonus al Senato, cosa cambia: tutte le novità e le nuove regole - Approvato il nuovo decreto Superbonus al Senato, cosa cambia: tutte le novità e le nuove regole - Il Senato dà il via libera al decreto Superbonus con il voto di fiducia: 101 i favorevoli, 64 i contrari. Il testo ora passa alla Camera per l’approvazione finale. Nel decreto rientra anche ...

Superbonus, in corso il voto di fiducia in Senato - Superbonus, in corso il voto di fiducia in Senato - Il via libera al provvedimento era arrivato in mattinata dalla commissione Finanze del Senato approdato in Aula alle 15. forza italia non ha partecipato al voto in Commissione. Una decisione che ha ...

Superbonus, via libera alla fiducia con il sì anche di FI. Rosso: "Profonda lealta" - Superbonus, via libera alla fiducia con il sì anche di FI. Rosso: "Profonda lealta" - "Sul tema della retroattività avremmo preferito una maggiore collegialità nella maggioranza, ma questo non ci impedisce per la profonda lealtà che caratterizza forza italia di essere favorevoli al ...