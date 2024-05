Il decreto Superbonus , che ha ricevuto nei giorni corsi il via libera d alla commissione Finanze del Senato e attende ora l?approvazione della Camera dopo l'ok alla fiducia in Senato di...

Spalmadetrazioni in dieci anni. Taglio al bonus ristrutturazioni. Stop alle compensazioni per le banche. Sono alcune delle novità inserite nel testo del decreto Superbonus

Superbonus: decreto passa al Senato con la fiducia (101 a favore, 64 contrari). Ora voto alla Camera - superbonus: decreto passa al Senato con la fiducia (101 a favore, 64 contrari). Ora voto alla Camera - Dopo le fortissime frizioni fra i partiti della maggioranza di governo (soprattutto con Forza Italia), il decreto sul superbonus è stato approvato dal Senato: con 101 voti favorevoli e 64 contrari. Si ...

