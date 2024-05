Superbonus | Conte - ‘usato da governo per mascherare suoi fallimenti’

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Evidentemente ilvuolei propri fallimenti e si aggrappa al, tra l’altro litigando al suo interno, ma non tiene conto dei danni che fa a famiglie e imprese. Ormai è una costante, pensate anche agli extraprofitti: anche, lì non si tiene conto delle famiglie in difficoltà” e questo “nonostante molte case vadano all’asta, eppure ilnon riesce a prendere un euro dalle banche”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe, durante un punto stampa a Pesaro. L'articolo CalcioWeb.

"Sul Superbonus continuiamo ad avere molte perplessi tà e siamo contro qualsiasi ipotesi di legge retroattiva, in qualsiasi settore.E' una questione di principio. Non rinunciamo alla difesa dei nostri principi.Detto questo, per un emendamento che non ...

L’Aula del Senato ha dato il via libera al dl superbonus con il voto di fiducia espresso con 101 sì, 64 contrari e nessun astenuto. Ora il testo del provvedimento fiscale passa alla Camera. In un’Aula praticamente deserta del Senato , la ...

Superbonus, il Senato vota il sì alla fiducia. Tajani: “Molte perplessità, ma leali al governo” - superbonus, il Senato vota il sì alla fiducia. Tajani: “Molte perplessità, ma leali al governo” - Il decreto superbonus supera la spaccatura di maggioranza e passa ... Direzione rafforzata da un emendamento del governo che ha portato fibrillazioni nella maggioranza, con FI che ha fatto una ...

Superbonus: via libera del Senato al decreto emendato dal governo - superbonus: via libera del Senato al decreto emendato dal governo - Le modifiche al superbonus.Via libera del Senato al decreto emendato dal governo, che ha chiesto e ottenuto la fiducia. Per la conversione in legge, manca solo il voto della Camera. Critiche le banche ...

Superbonus, Senato approva decreto: il testo passa alla Camera - superbonus, Senato approva decreto: il testo passa alla Camera - Il decreto superbonus viene approvato nell'Aula del Senato con 101 si, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera ...