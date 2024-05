Superbonus - c' è il via libera del Senato I numeri non lasciano dubbi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il testo sulpasserà adesso alla Camera dopo il viadelalla fiducia posta dal governo. Tajani: "Per un emendamento che non condividiamo non viene assolutamente meno la fiducia nel Governo"

Meloni chiude la kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara. Con un intervento atteso per l’annuncio della sua candidatura a capolista di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni Europee . Un discorso, quello della premier , ...

Via libera della commissione Finanze del Senato all’emendamento del governo al decreto Superbonus , che è stato approvato con il voto favorevole di Iv e l'astensione di Forza Italia . Non ha partecipato al voto nemmeno in senatore Patton delle ...

Approvato il nuovo decreto Superbonus al Senato, cosa cambia: tutte le novità e le nuove regole - Approvato il nuovo decreto superbonus al Senato, cosa cambia: tutte le novità e le nuove regole - Il Senato dà il via libera al decreto superbonus con il voto di fiducia: 101 i favorevoli, 64 i contrari. Il testo ora passa alla Camera per l’approvazione finale. Nel decreto rientra anche ...

Superbonus, in corso il voto di fiducia in Senato - superbonus, in corso il voto di fiducia in Senato - intervenendo in dichiarazioni di voto in Senato sul dl superbonus, annunciando il via libera di Forza Italia alla fiducia. "Sperando che questo sia l'ultimo decreto che modifica le regole del ...

Superbonus, via libera al Senato: il Dl passa alla Camera - superbonus, via libera al Senato: il Dl passa alla Camera - L’Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul Dl superbonus nel testo modificato in commissione Finanze, dando così il via libera al provvedimento. La fiducia ha ricevuto 101 voti ...