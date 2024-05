Striscia la Notizia torna in terra pontina per sostenere la protesta dei pescatori

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 16 maggio 2024)lata a Rio Martino, a Latina, per documentare i malumori dei diportisti di Latina, che da tempo attendono la sistemazione del porto canale. L’inviato Jimmy Ghione, accolto dagli operatori locali, èto per verificare se ci fossero stati miglioramenti rispetto alla sua ultima visita. Problemi Persistenti I diportisti hanno nuovamente illustrato i problemi che affliggono l’area: insabbiamento del porto canale, mancanza di servizi e approdi inadeguati. “Abbiamo esposto tutte le difficoltà del settore e dell’area attorno a Rio Martino – spiegano gli operatori – Questa situazione crea un problema a tutto l’indotto del commercio dell’area del litorale. Il camping di Rio Martino, per fare solo un esempio, ha perso oltre il 45% delle presenze. E poi l’erba alta, i servizi assenti, il decoro ...