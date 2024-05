Stefano Sabelli porta per la prima volta a Bologna ' Figli di Abramo'

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 Maggio 2024-va in scena stasera e domani ai Teatri di vita con ‘di’, un adattamento dell’’Abrahams Barn’ di Svein Tindberg, attore-drammaturgo norvegese del Det Norske Teatret di Oslo. “In Norvegia è diventato un blockbuster del teatro di narrazione, io l’ho adattato ad una mia esperienza personale a Gerusalemme - spiega- cercavo qualcosa per omaggiare anche mio fratello che è stato archeologo in Palestina per oltre 25 anni.” Lo spettacolo, prodotto dal Teatro del Loto di Teatrimolisani con la regia di Gianluca Iumiento e proiezioni video di Kezia Terracciano, avrà anche musiche dal vivo di musiche dal vivo Manuel Petti, Marco Molino, Irene Apollonio, Daniele Giradina, Lorenzo Mastrogiuseppe. Il testo, una sorta di ‘mistero buffo’ sulla ...