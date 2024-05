Stasera su Canale 5 due nuovi episodi della serie con Francesca Chillemi e Can Yaman

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il mistero si infittisce. La terza puntata di Viola come il mare 2, in ondaalle 21.30 circa su5, porta i protagonisti Viola e Francesco a scoprire la verità sui rispettivi padri. Il colpo di scena, però, non tarda ad arrivare. Lei non disdegna le attenzioni di Matteo e lui riceve una visita inaspettata. Canfa impazzire le fan al Filming Italy Sardegna Festival X ...

L’ Isola dei Famosi 2024 , il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con l’ottava puntata sempre in prima serata su Canale 5. Cosa succederà stasera ? Non solo il verdetto del televoto, ma si parlerà anche del regolamento violato da parte di ...

stasera su Canale 5 in prima serata torna l'appuntamento con Viola come il mare 2: ecco le anticipazioni della terza puntata , in cui scopriremo chi è il padre biologico di Francesco Demir. Un successo che sembra inarrestabile quello di Viola come il ...

Non c’è un attimo di pace per la Viola di Francesca Chillemi. E ora che siamo arrivati a metà della seconda stagione, possiamo dire che tifiamo senza riserve per un lieto fine. stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 va in onda la terza puntata di ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 16 maggio - stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 16 maggio - Il film con cui Dustin Hoffman ha esordito alla regia nel 2012 è un omaggio agli artisti. A Beecham House, casa di riposo per musicisti e cantanti lirici in pensione, ogni anno si festeggia con un ...

Vip4Padel torna stasera su Sportitalia, canale 60: in campo Milena Miconi - Vip4Padel torna stasera su Sportitalia, canale 60: in campo Milena Miconi - E' diventato ormai un classico del giovedì sera sul canale 60, ossia Sportitalia, l’appuntamento con Vip4Padel, il nuovo talent sportivo condotto da ...

Viola come il mare 2, anticipazioni della terza puntata, stasera su Canale 5: ecco chi è il padre di Francesco - Viola come il mare 2, anticipazioni della terza puntata, stasera su canale 5: ecco chi è il padre di Francesco - stasera su canale 5 in prima serata torna l'appuntamento con Viola come il mare 2: ecco le anticipazioni della terza puntata, in cui scopriremo chi è il padre biologico di Francesco Demir.