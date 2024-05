Spinelli ammette | 40mila€ a Toti - lui si era interessato Il governatore intercettato | Grazie di tutt - eh? Aldino!

La verità di Spinelli: “I soldi a Toti Perché si era interessato. A volte veniva alle cene a Montecarlo” - La verità di spinelli: “I soldi a toti Perché si era interessato. A volte veniva alle cene a Montecarlo” - spinelli, a differenza degli altri indagati finiti in arresto (toti, Signorini e il capo di Gabinetto Matteo Cozzani) ha risposto a varie domande, sparigliando parecchio le carte. Per orientarsi è ...

Toti studia le carte per scagionarsi. "Tutte donazioni, non tangenti" - toti studia le carte per scagionarsi. "Tutte donazioni, non tangenti" - Il legale: "Ha l'esigenza di farsi sentire". La strategia difensiva si basa sulla trasparenza dei versamenti: "Atti solo nell'interesse pubblico, anche di chi non ha dato finanziamenti" ...

Ecco il vero sistema: è quello di Spinelli - Ecco il vero sistema: è quello di spinelli - "Il contributo lo do a tutti i partiti, sennò come vivono La sinistra mi ha chiesto 20mila euro" «Io non son mai voluto entrare in politica perché oggi sei alle stelle e domani sei a zero...l'imprend ...