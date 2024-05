Spese di istruttoria per il mutuo - come pagarle e a quanto ammontano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quando si decide di comprare casa, bisogna mettere in conto non solo il costo delle rate del, ma anche leaccessorie per ottenerlo. Tra queste figurano ledi, che sono i costi connessi alla valutazione finanziaria ed economica del richiedente e rappresentano una spesa aggiuntiva che il mutuatario deve affrontare durante il processo di richiesta e di concessione del prestito. È importante sottolineare che lediper ilnon devono essere confuse con altri costi correlati all’acquisto di una casa,ad esempio le imposte, lenotarili o ledi registrazione e non sono dovute in caso di surroga del. Vediamo, quindi, cosa sono le ...