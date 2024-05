Spartak Mosca - ufficiale | Dejan Stankovic è il nuovo allenatore

(Di giovedì 16 maggio 2024)è ildello. Lo ha annunciato il club russo con un post sui canali social ufficiali della società. Per l’ex centrocampista di Lazio e Inter si tratta della quarta esperienza da, dopo l’avventura alla guida di Stella Rossa (2019-22), Sampdoria (2022-23) e Ferencvaros (2023-24). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FCMoscow (@fcsm official) SportFace.

Ufficiale, Stankovic va in Russia: è il nuovo allenatore dello Spartak Mosca - Ufficiale, Stankovic va in Russia: è il nuovo allenatore dello spartak Mosca - Dejan Stankovic vola in Russia: l'ex Inter è il nuovo allenatore dello spartak Mosca. L'allenatore serbo va a sostituire il traghettatore Vladimir Sliskovic, subentrato un mese fa all'esonerato ...

STANKOVIC, È il nuovo allenatore dello Spartak Mosca - STANKOVIC, È il nuovo allenatore dello spartak Mosca - Aveva affrontato la Fiorentina nella fase a gironi dell'attuale Conference League, oggi riparte dalla Russia. Dejan Stankovic è stato ufficializzato oggi come nuovo allenatore dello ...

Ufficiale, Dejan Stankovic sarà il nuovo allenatore dello Spartak Mosca - Ufficiale, Dejan Stankovic sarà il nuovo allenatore dello spartak Mosca - Dejan Stankovic, reduce dalla conquista del campionato ungherese alla guida del Ferencvaros, sarà il prossimo allenatore dello spartak Mosca ...