Spargono le ceneri del parente defunto in mare - panico tra i bagnanti e intervengono le autorità sanitarie

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una famiglia inglese ha scatenato ilin una spiaggia turca, dopo essersi tuffata in acqua per spargere ledi un. Ledi Marmaris, sulla costa meridionale del Mar Egeo, si sono subito attivate, prelevando campioni d’acqua per controllare se fosse contaminata. I bagnati avevano paura che lo spargimento dellenelle acque vicino alla costa potesse metterli in pericolo. Secondo quanto riferito, il gruppo di turisti aveva viaggiato con l’intenzione di spargere lesulla spiaggia di Uzunyali, luogo preferito del famigliare, in segno di commovente omaggio. Un testimone ha raccontato al Daily Mail: “La figlia ha spiegato che il padre 43enne era morto e che tutti volevano ...