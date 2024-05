Sorpresa a Perugia Verso Vis-Recanatese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le partite di andata del primo turno nazionale di playoff hanno emesso i loro verdetti: l’altra sera il Catania ha espugnato Bergamo 1-0 superando l’Atalanta U23 con rete di Bouah, la Juventus Next Gen s’è arresa ad Alessandria alla Casertana, passata all’incasso 1-0 grazie al gol di Curcio in pieno recupero, ils’è fatto sorprendere al Curi dalla Carrarese che s’è imposta 2-0 in trasferta con le reti di Zanon e Di Gennaro, il Vicenza ha vinto a Taranto 1-0 con gol di Ferrari e, infine, l’unico pareggio del turno, quello di Trieste in cui Triestina e Benevento hanno chiuso sull’1-1 con reti di Redan e di Lanini. Le gare di ritorno, in casa delle teste di serie, sono fissate per sabato 18 maggio. Il regolamento prevede che le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al secondo turno della ...