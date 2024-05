Sonia Bruganelli e Angelo Madonia - la presunta relazione e il dramma dell’ex di lui

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 16 maggio 2024) Personaggi TV.ha sempre dichiarato di essere molto affezionata all’ex Paolo Bonolis, e dispiaciuta per come sono andate le cose, anche se si è trattata di una normale evoluzione del rapporto. Oggi è impegnata nella sua carriera, e attualmente sta vestendo i panni di opinionista, insieme a Dario Maltese, a L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. Qualche giorno fa è stata beccata in compagnia die pare che tra i due ci sia sia del tenero, anche se nessuna conferma è arrivata da parte di entrambi. Laperò, non andrebbe giù all’ex di lui. Leggi anche: Valeria Marini, il compleanno più triste (e pure una figuraccia): cosa è successo (VIDEO) Leggi anche: Chef Rubio massacrato sotto casa: le immagini sono terribili ...