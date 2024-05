Sondaggi politici | sale ancora Schlein a tre settimane dal voto

(Di giovedì 16 maggio 2024) A tredalper le Europee e a quindici giorni dallo stop ai, si riducela forbice tra Fratelli d’Italia e Partito democratico. Venuta meno l’ipotesi di un dibattito in tv a “Porta a porta”, la Supermedia YouTrend / Agi registra il miglior risultato dei dem dalle elezioni 2022. Il risultato è ricavato dalla media ponderata deinazionali sulle intenzioni di. I dem rosicchiano altri due decimi alla lista della premier, che resta stabile al 27,2%, punto più basso dall’insediamento del governo di Giorgia Meloni. Ellysorride invece a un risultato ormai stabilmente sopra al 20%. Perde terreno, cioè tre decimi, il M5S di Giuseppe Conte che ora è sotto al 16%.Leggi anche: Agcom, non c’è la maggioranza: salta il duello ...

Fratelli d’Italia è in calo, ma resta il primo partito. E a calare è anche la fiducia nel governo . Notizie non proprio positive per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , arrivano dai Sondaggi e in particolare da quello Dire-Tecnè, anche se ...

Politica UE. Ue: Gentiloni al Brussels Economic Forum, non possiamo fare marcia indietro sulla transizione green - Politica UE. Ue: Gentiloni al Brussels Economic Forum, non possiamo fare marcia indietro sulla transizione green - A meno di un mese dalle elezioni europee, il commissario Ue per l’Economia Paolo Gentiloni, intervenendo al Brussels Economic Forum, ha sottolineato che bisogna chiarire la necessità di continuare sul ...

Elezioni amministrative Verbania 2024: data, candidati, liste e sondaggi - Elezioni amministrative Verbania 2024: data, candidati, liste e sondaggi - Elezioni amministrative Verbania 2024, la guida al voto: la data, la legge elettorale, chi sono i candidati, le liste e cosa dicono i sondaggi.

Schlein, per le europee stiamo facendo splendida campagna - Schlein, per le europee stiamo facendo splendida campagna - Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha commentato i sondaggi che a tre settimane dalle europee danno il Pd in crescita, a margine di un appuntamento elettorale a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese ...