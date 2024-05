Sofia Stefani - chi è la vigilessa uccisa in caserma | il retroscena sulla vittim - cosa filtra dalle indagini

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si chiamaval'exdi 33 annida un colpo di pistola alla testa nella sede del Comando della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna, poco dopo le 16. A sparare Giampiero Gualandi, 63 anni, in passato comandante della polizia locale Terre d'Acqua e di Crevalcore. Ha sparato con la sua pistola d'ordinanza. L'arresto da parte dei carabinieri è avvenuto senza che opponesse resistenza. L'uomo si è giustificato parlando di "un colpo partito accidentalmente mentre pulivo la pistola". Ledell'Arma, però, non escludono la pista passionale e un'eventuale relazione tra i due ex vigili. Intanto continua il sopralluogo delle forze dell'ordine alla 'Casa Gialla', sede dei vigili. Sembra che laa, secondo alcune indiscrezioni riportate da ...

