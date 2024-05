Social e minori - la Ue indaga su Meta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 16 maggio 2024) 14.35 Un'indagine europea su-che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger- per stabilire se e in quale misura il colossovioli le norme a tutela deinel Digital Act Ue. Nello specifico,la Commissione Ue vuole sapere se "i sistemi di Facebook e Instagram,algoritmi compresi,possano stimolare dipendenze comportamentali nei bambini" e "creare effetti" rischiosi per la loro salute mentale, quali depressione o isolamento. Monitorate anche le misure per impedire l'accesso deiai contenuti inappropriati.