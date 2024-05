Siracusa - in gara per il premio Vittorini ci sono trentadue autori

Siracusa, un’opera di Alfredo Romano per il manifesto della XVI ediizione di Ortigia Film Festival - siracusa, un’opera di Alfredo Romano per il manifesto della XVI ediizione di Ortigia Film Festival - A partire da un’opera dell’artista Alfredo Romano è stato realizzato il manifesto della XVI edizione di Ortigia Film Festival che si svolgerà a siracusa dal 6 al 13 luglio 2024 […] ...

Scultura contemporanea. Dalla Sicilia a Venezia, due scultori si confrontano con "genius loci" e storia - Scultura contemporanea. Dalla Sicilia a Venezia, due scultori si confrontano con "genius loci" e storia - Francesco Diluca e Lorenzo Quinn, due artisti e scultori italiani, forniscono un esempio plastico di come la scultura contemporanea non si ponga limiti nei materiali e nelle tecniche. Sono in mostra r ...

Siracusa. 23esimo premio letterario nazionale Elio Vittorini: 32 autori in gara - siracusa. 23esimo premio letterario nazionale Elio Vittorini: 32 autori in gara - Sono trentadue gli autori di venti diverse case editrici che si contenderanno la vittoria al XXIII premio Letterario Nazionale Elio Vittorini. L’annuncio è stato dato a Torino al Salone Internazionale ...