Sinner e l’obiettivo Roland Garros | tra la rivelazione di Sonego e l’arrivo di Cahill

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il tennis italiano tiene il fiato sospeso per Jannik. Il numero 2 al mondo non ha potuto giocare gli Internazionali d’Italia a causa di un problema all’anca che si protrae da Montecarlo ed acuitosi a Madrid, spostandosi immediatamente al J Medical di Torino per poter iniziare le cure che possono portarlo a giocare il prima possibile. Con una porticina che al momento è sempre più aperta, centimetro dopo centimetro, verso il. Più di un indizio a nostra disposizione per poter vagliare questa tesi. Il primo è dato dalle parole di Lorenzoal Challenger di Torino. L’attuale numero 47 al mondo è stato difatti pungolato dai giornalisti in conferenza stampa e si è sbottonato: “So che ha altro a cui pensare: deve curarsi, cercare di pensare alle sue cose. Ci sentiamo, lui mi tiene aggiornato su come ...