Sinner contro Djokovic - l’annuncio accresce la rivalità

(Di giovedì 16 maggio 2024): i primi due tennisti al mondo in questo momento, stando alla classifica ATP, fannore la propria. Le parole che non passano inosservate Gli Internazionali di Roma, che ormai sono entrati nella fase finale, hanno perso troppo presto i pezzi migliori del torneo. Sia Nadal che, ad esempio, hanno salutato. Mentre, così come Alcaraz, nemmeno si è presentato. Infortuni che hanno costretto la “nuova generazione” a dare forfait.(Lapresse) – Ilveggente.itSono stati dei giorni sicuramente difficili. Giorni che non possono in nessun modo passare velocemente nel dimenticatoio. E i più importanti tennisti della storia italiana, in questo caso specifico Bertolucci, hanno commentato o stanno commentando ...

Ieri c’è stata l’inaspettata eliminazione di Djokovic al torneo di Roma. Il tennista serbo non riesce ad ingranare la marcia in questo 2024 . Roma serviva da preparazione al Roland Garros, ma non ha avuto molto modo di mettere in moto le gambe con ...

Tsitsipas sogna in grande: greco favorito per centrare la semifinale al Foro - Tsitsipas sogna in grande: greco favorito per centrare la semifinale al Foro - Stefanos Tsitsipas non lo dice ad alta voce ma è consapevole di avere davanti a sé una grandissima chance. Il tennista greco va a caccia della sua quarta semifinale agli Internazionali d’Italia, la te ...

Internazionali: Zverev batte Fritz ed è in semifinale - Internazionali: Zverev batte Fritz ed è in semifinale - Le porte di una possibile finale sono un po' più vicine per Alexander Zverev (n.5 del mondo), che ha sconfitto 6-4, 6-3 Taylor Fritz (n.13) nei quarti di finale agli Internazionali d'Italia.

Tabilo: "Non mi aspettavo di battere Djokovic. Incredibile essere in semi a Roma" - Tabilo: "Non mi aspettavo di battere djokovic. Incredibile essere in semi a Roma" - L'ultimo cileno a compiere l'impresa era stato Fernando Gonzalez nel 2009. La vittoria più importante di tutte - quella ottenuta ai danni del numero uno del mondo Novak djokovic - gli ha probabilmente ...