Signorini Bankitalia - Basilea III anche per piccole banche

(Di giovedì 16 maggio 2024) La revisione delle regole prudenziali e l'estensione delle regole diIIIalle bpiùè necessaria e le critiche che questo "ostacolerebbe la disponibilità di credito e la crescita economica non sono convincenti". Lo afferma il dg della Banca d'Italia Luigi Federiconel suo intervento a un workshop asulle bsistemiche dopo la crisi del 2023.ha sottolineato come le analisi sull'introduzione delle regole diIII fra il 2011 e il 2021 abbiano dimostrato come "non ci siano evidenze sui effetti contrari sul costo del capitale e i prestiti. Molte banzi hanno visto una riduzione dei loro costi di capitale" e si sono rafforzate. Inoltre, ha rilevato il dg, ...

Le "turbolenze" possibili per il comparto bancario globale e in particolare i rischi provenienti dal settore immobili are commerciale e dal crescente ruolo del credito privato non bancario sono due degli alert sottolineati dal Comitato di Basilea ...

