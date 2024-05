Sicurezza dei cittadini - piani urbani del traffico e qualità dell’ari - la consigliera Muscarà scrive al Prefetto di Napoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho chiesto al, al quale ho inviato la lista dei comuni campani inadempienti circa l’adozione del Piano Urbano dele per laa, di intervenire su un tema tanto delicato quanto importante – ha dichiarato alla stampa laindipendente, Maria-. Infatti, è l’art. 36 del Codice della strada a ricordarci che ‘i comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del(dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) a provvedere entro un termine assegnato. Dopo è il Ministero a provvedere alla esecuzione d’ufficio deied extradele alla loro realizzazione, così per ottenere proprio ...

È stata sgominata ieri la banda dei falsari del Clan Mazzarella: 63 persone sono finite in manette tra Napoli e la Francia. Un Traffico internazionale con un volume di circa 60 milioni di euro contraffatti, banconote da 50 e 100 euro di ...

Domani a Palazzo Ducale si parlerà di un tema centrale per il nostro territorio: quello della Qualità dell’aria . Saranno infatti presentati i risultati dell’indagine demoscopica a cura di "Demopolis" sulla percezione della Qualità dell’aria nella ...

Verso il voto - 'Continuità nell'azione di governo cittadino e per contribuire allo sviluppo della comunità' - Queste misure non solo migliorerebbero la qualità dell'aria e ridurrebbero il traffico, ma anche promuoverebbero uno stile di vita più sano e sostenibile per tutti i residenti della città'. Un ...

Dalla Nuova Pescara alla gestione del verde, il comitato Saline Marina Pp1 presenta le sue richieste al sindaco De Martinis - ... via Lazio e via Chieti che lei ha trasformato a senso unico, senza un piano del traffico e senza ...5 anni di consiliatura Non crede che una città turistica e di alta qualità ambientale abbia bisogno ...