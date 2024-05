Si sporge dal balcone e cade | morto 23enne a Procida Indagini in corso - escluso il suicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Napoli), 16 maggio 2024 – È da chiarire la dinamica che ha portato stamattina alla caduta mortale da undi un ragazzo di 23 anni sull’isola di. Al momento ledei carabinieri escludono che sia stato une si ipotizza un tragico incidente che, però, al momento non ha ancora una spiegazione. Cosa è accaduto Un, stamattina, è precipitato dal terzo piano del palazzo dove viveva ed è: dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo si sarebbe sporto troppo dal. L'incidente si è verificato in via San Rocco 13. Il giovane è stato trasferito in ospedale a Pozzuoli e lì èper le lesioni riportate.sono inper ...