Si sporge dal balcone di casa e cade - muore 23enne a Procida

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sida. Ac, piccola isola nel golfo di Napoli. Questa mattina i carabinieri sono intervenuti in via San Rocco dove un ragazzo di 23 anni è precipitato dal terzo piano del palazzo dove viveva. Il giovane è stato portato in ospedale a Pozzuoli e lì è morto per le lesioni riportate. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. La salma è stata portata al...