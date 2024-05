Si lavora al dopo Toti Elezioni forse in autunno - FdI valuta un civico Orlando piace a sinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il re non è (ancora) morto, viva il re.non ha messo le dimissioni sul tavolo, ma nei palazzi della politica si pensa già al sostituto al vertice della Liguria. Epilogo ineluttabile nel caso – per alcuni scontato – della conferma degli arresti per l’attuale governatore. C’è circa un mese di tempo per sciogliere il rebus: quanto basta per tenere aperta la finestra elettorale autunnale. Quando al voto andranno l’Umbria e l’Emilia-Romagna nel caso, piuttosto prevedibile, che Stefano Bonaccini diventi un europarlamentare. Nel centroscalda i motori da tempo l’ex ministro Andrea, che punta a mettere insieme un campo largo se non larghissimo; fatica invece ad avviarsi la macchina per il centrodestra. L’impresa di mantenere la guida della Regione sembra talmente ardua che i papabili latitano. Il clamore mediatico ...