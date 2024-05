Si chiude la stagione 2023-24 dell’OFF OFF Theatre di Roma con la pièce A letto con Marlene - un gioco en travest - che vedrà protagonista Santino Fiorillo

In programma Antonín Dvo?ák, Concerto n.2 per violoncello e orchestra e Pëtr Il'i? ?ajkovskij, Sinfonia n.5 op.64 L'articolo Firenze , Teatro Verdi : l’ORT chiude la stagione con Erina Yashima sul podio. Solista Ettore Pagano proviene da Firenze ...

Salvador Sobral sarà al Trianon Viviani, per la prima volta nel capoluogo campano, per chiudere il ciclo “Il mondo fa tappa a Napoli”. Sabato 18 maggio prossimo, alle 21, Salvador Sobral sarà al Trianon Viviani, per la prima volta nel capoluogo ...