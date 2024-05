(Di giovedì 16 maggio 2024) di Antonia Casini"hato", come già annunciato. Le motivazioni sono state date dalla difesa, l’avvocato Gabriele Parrini che con la collega Alessia Ratti tutela l’imputato, a margine dell’udienza: "Ha riferito che prima diavrebbe voluto essere visitato". La Corte (presidente Zucconi), nell’ultima udienza, aveva accolto la richiesta di un’integrazione di perizia. Ieri mattina era prevista l’audizione di Gianluca Paul, il 36enne di Torre del Lago, imputato per l’uccisione della dottoressa Barbara Capovani. Ma l’uomo non si è fatto tradurre dal carcere. Sono stati però ascoltati due testimoni della difesa tra cui un detenuto che ha raccontato di aver incontratoa Livorno: "Mi ha parlato di complotti contro di lui in cui sarebbe stata coinvolta la Cia, parlavamo ...

Seung rinuncia a parlare: "Sfigato e istigato. Non dovevi farle male". Le intercettazioni in aula - seung rinuncia a parlare: "Sfigato e istigato. Non dovevi farle male". Le intercettazioni in aula - Il testimone della difesa smentisce: "Mi riferivo a chi l’ha uccisa non a lui. La violenza sessuale Disse solo una parola e fu arrestato, da allora la rovina".

Seung e la testimonianza. L’imputato "non ci sarà" - seung e la testimonianza. L’imputato "non ci sarà" - Domani era previsto il suo esame. Il 36enne aveva chiesto di parlare. Alle ultime udienze per altri fatti in tribunale di Lucca ha rinunciato a comparire.

