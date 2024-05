(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – In Italia le persone che soffrono di patologiesono più di 6. Lamondialeè l’occasione per parlare delle malattie che colpiscono questa ghiandola, dell'importanza di una diagnosi corretta e degli opportuni controlli, senza eccedere. Anche quest’anno la Smt si celebrerà a partire dal 20 maggio e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone che soffrono di patologie della tiroide sono più di 6 milioni . La Settimana mondiale della tiroide è l’occasione per parlare delle malattie che colpiscono questa ghiandola, dell'importanza di ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone che soffrono di patologie della tiroide sono più di 6 milioni . La Settimana mondiale della tiroide è l’occasione per parlare delle malattie che colpiscono questa ghiandola, dell'importanza di ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone che soffrono di patologie della tiroide sono più di 6 milioni . La Settimana mondiale della tiroide è l’occasione per parlare delle malattie che colpiscono questa ghiandola, dell'importanza di ...

Blitz di Ultima generazione in via Condotti a Roma: vernice arancione sulle vetrine dei negozi di lusso - Blitz di Ultima generazione in via Condotti a Roma: vernice arancione sulle vetrine dei negozi di lusso - Blitz di Ultima Generazione contro alcuni negozi di via Condotti: "Lusso basato sullo sfruttamento delle persone e del pianeta" ...

Settimana della tiroide, esperti: "Per 6 milioni più informazione e meno esami inutili" - settimana della tiroide, esperti: "Per 6 milioni più informazione e meno esami inutili" - Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone che soffrono di patologie della tiroide sono più di 6 milioni. La settimana mondiale della tiroide è l’occasione per parlare delle malattie che ...

VENDITA ALCOLICI A MINORI, SOSPESA ATTIVITA’ A BENEVENTO - VENDITA ALCOLICI A MINORI, SOSPESA ATTIVITA’ A BENEVENTO - Continuano i servizi di controllo predisposti dal Questore della Provincia di Benevento durante i fine settimana finalizzati ad infrenare e a prevenire fenomeni di violenza spesso indotti da consumo ...