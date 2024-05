(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone che soffrono di patologiesono più di 6. Lamondialeè l’occasione per parlare delle malattie che colpiscono questa ghiandola, dell'importanza di una diagnosi corretta e degli opportuni controlli, s

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone che soffrono di patologie della tiroide sono più di 6 milioni . La Settimana mondiale della tiroide è l'occasione per parlare delle malattie che colpiscono questa ghiandola, dell'importanza di ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone che soffrono di patologie della tiroide sono più di 6 milioni . La Settimana mondiale della tiroide è l'occasione per parlare delle malattie che colpiscono questa ghiandola, dell'importanza di ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone che soffrono di patologie della tiroide sono più di 6 milioni . La Settimana mondiale della tiroide è l’occasione per parlare delle malattie che colpiscono questa ghiandola, dell'importanza di ...

Settimana della tiroide, esperti: "Per 6 milioni più informazione e meno esami inutili" - settimana della tiroide, esperti: "Per 6 milioni più informazione e meno esami inutili" - Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia le persone che soffrono di patologie della tiroide sono più di 6 milioni. La settimana mondiale della tiroide è l’occasione per parlare delle malattie che ...

Caso Palamara, a cinque anni dallo scandalo la Cassazione rigetta i ricorsi: sospesi gli ex togati Csm coinvolti. Facevano ancora i giudici - Caso Palamara, a cinque anni dallo scandalo la Cassazione rigetta i ricorsi: sospesi gli ex togati Csm coinvolti. Facevano ancora i giudici - Dalla notte dell’ hotel Champagne sono passati cinque anni esatti. Luca Palamara, il volto simbolo dello scandalo delle correnti, è stato radiato dalla magistratura in via definitiva nell’estate 2021; ...

VENDITA ALCOLICI A MINORI, SOSPESA ATTIVITA’ A BENEVENTO - VENDITA ALCOLICI A MINORI, SOSPESA ATTIVITA’ A BENEVENTO - Continuano i servizi di controllo predisposti dal Questore della Provincia di Benevento durante i fine settimana finalizzati ad infrenare e a prevenire fenomeni di violenza spesso indotti da consumo ...