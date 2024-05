Serve sangue per un bimbo beneventano - l’appello | Venite in tant - donate

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ emergenzaper un bambinoattualmente ricoverato all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Ha urgente bisogno di trasfusioni di“0 Negativo” o “A Negativo”, due gruppi sanguigni purtroppo molto rari e non facili da trovare. Europa Verde e La Radiazza – con il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – lancianoa recarsi al centro trasfusionale del Pausilipon per effettuare una donazione di. “ini – dice – è molto impore anche se avete altri gruppi sanguigni perché in ogni caso c’è sempre necessità di”. Lo stesso Borrelli donerà ilvenerdì 17 maggio con altri cittadini alle 11,30 al Pausillipon. ...

