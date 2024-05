Serie C Pesce - da capitano a ds rossoblù | Lumezzane è il posto giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Simonesarà dal 1° luglio il nuovo direttore sportivo del. L’annuncio è stato dato ufficialmente ieri dal presidente Andrea Caracciolo, che ha dato il benvenuto all’ex centrocampista nella sua nuova veste. "Sono curioso di vedere come sarà questa avventura – ha commentato il giocatore che ha tolto gli scarpini pochi giorni fa concludendo il campionato coi rossoblu alla soglia dei 42 anni –. Ci sarà da studiare, da mettere tutto l’impegno e la voglia per poter imparare e fare bene. Ringrazio la società che su di me ripone stima e fiducia, personalmente sono consapevole che sarà un ruolo completamente diverso e quindi dovrò utilizzare tutte le mie conoscenze e la passione che in questi anni mi ha guidato in questo sport. Rispetto a quello che ho fatto da calciatore, certamente, le cose cambieranno. Ci saranno mille aspetti che dovrò ...