Serie A - Conte pronto a tornare | cosa manca per l’ufficialità

(Di giovedì 16 maggio 2024) Per la prossima stagione sono molte le squadre italiane che cambieranno il proprio allenatore. Novità e risvolti a riguardo per una big. Il calciomercato estivo si appresta a iniziare e, soprattutto quest’anno, sono più i nomi di allenatori a invadere le news che quelli di nuovi calciatori. Dal Milan alla Juventus, passando per Napoli e Bologna, la situazione allenatore si sta facendo sempre più incerta. Per la panchina rossonera, il nome di Sergio Conceiçao è quello più caldo, mentre invece sono ancora dubbie le voci che accostano Thiago Motta alla Juventus, soprattutto dopo l’accesso in Champions League conquistato dal Bologna. In casa Napoli, la situazione è ancora più critica. Quest’anno, gli ex campioni d’Italia hanno cambiato ben tre allenatori: Garcia, Mazzarri e, adesso, Calzona. Una situazione instabile che ha scombussolato tutto l’ambiente Napoli. Il Corriere dello Sport ha ...

L’ex capitano del Milan passa all’azione legale Paolo Maldini non ci sta e ricorre alle via legali. L’ex giocatore e dirigente del Milan ha fatto sapere, tramite il proprio avvocato Danilo Buongiorno di essere stato censurato e di aver ricorso a ...

Botta e risposta. Al centro, L’intervista che Maldini ha rilasciato al canale ufficiale della Serie A. Censurata, secondo il Lega le dell’ex calciatore. Non censurata, secondo la Lega . Il nocciolo (censurata o non censurata per cosa?) non lo ...

Playout Serie B, oggi l'andata Bari-Ternana - Playout serie B, oggi l'andata Bari-Ternana - Tutto è pronto per l'inizio della fase post stagione della serie B, un momento cruciale in cui si determinerà la terza squadra che salirà in serie A e la quarta che sarà retrocessa in serie C. Sarà ...

Solo due squadre di Serie A hanno fatto i complimenti alla Juve per la vittoria della Coppa Italia - Solo due squadre di serie A hanno fatto i complimenti alla Juve per la vittoria della Coppa Italia - Soltanto due squadre di serie A si sono congratulate pubblicamente con la Juventus per la vittoria della Coppa Italia dopo la finale vinta contro l'Atalanta ...

Dazn ha annuciato nuovi aumenti - Dazn ha annuciato nuovi aumenti - La piattaforma di streaming che detiene i diritti del campionato di serie A ha comunicato rincari per chi ha un abbonamento Plus ...