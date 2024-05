Serie A agli sgoccioli, tutti i giocatori la cui stagione è già finita - serie A agli sgoccioli, tutti i giocatori la cui stagione è già finita - Due partite, 180' e poi il rompete le righe. La serie A 2023/24 ha ormai imboccato il rettilineo finale e ci sono ancora dei verdetti da emettere. Si lotta per i posti in Europa e per la permanenza ...

La nuova serie B inizia il 16 agosto. Quattro turni infrasettimanali, confermati i turni del boxing day e 1° maggio - La nuova serie B inizia il 16 agosto. Quattro turni infrasettimanali, confermati i turni del boxing day e 1° maggio - La serie B 2023/2024 è agli sgoccioli, in ballo restano i playoff e i playout, ma si pensa già alla prossima stagione. Ieri l’assemblea di Lega ha deliberato il calcio di inizio del campionato 2024/20 ...

Campionato di serie A agli sgoccioli: tutti gli occhi sono puntati agli Euro 2024 - Campionato di serie A agli sgoccioli: tutti gli occhi sono puntati agli Euro 2024 - Campionato di serie A agli sgoccioli: tutti gli occhi sono puntati agli Euro 2024. Sarà un’estate caldissima per gli ...