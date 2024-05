Senato approvato il decreto superbonus con voto di fiducia - forti critiche da Calenda e Renzi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilè statonell'Aula delcon 101 voti favorevoli, 64 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha ottenuto ildi, passa ora alla Camera. Carlo, leader di Azione, ha duramente criticato ildefinendolo "folle" e "iniquo", sottolineando la spesa di 160 miliardi di euro, in gran parte destinati a chi non ne ha bisogno. Matteodi Italia Viva ha dichiarato ilcontrario del suo partito, accusando il governo di rispondere in modo inadeguato a una misura già di per sé sbagliata. Nonostante la tensione, ilre della Lega Massimo Garavaglia ha evidenziato che i lavori si sono conclusi in maniera ordinata.